Theresa May havde svært ved at holde tårerne tilbage, da hun fredag formiddag offentliggjorde, at hun træder tilbage som formand for det konservative parti og som britisk premierminister.

Tårer karakteriserer dog ikke de første reaktioner fra de britiske medier. Tværtimod.

I The Guardian var man hurtigt ude med en analyse, hvorfor man ikke mener, at Theresa May nogensinde fik greb om den krone, der pludselig dumpede ned i skødet på hende, da Storbritannien stemte sig ud af EU i 2016.

»Hun vil blive husket som premierministeren, der blev besejret af Brexit,« skriver The Guardian, som grundlæggende mener, at Theresa May endte med at fælde sig selv via sine egne fejltrin.

The Mirrors politiske redaktør, Jason Beattie, er decideret nådesløs i sin dom over Theresa May.

Han kalder hende en plastik-udgave af Margaret Thatcher:

»Hendes periode som premierminister humpede til sin sørgelige afslutning, fordi hun, i sidste ende, var en middelmådig, snæversynet og knap så fantasifuld premierminister,« skriver han:

»Der var ikke nogen vision i forhold til, hvor hun ville føre landet hen, og hun besad ikke statsmandsskabet til at gennemføre Brexit.«

Heller ikke The Sun græder snot. Her lyder det i overskriften:

’Theresa May forlader endelig posten efter Brexit-rod’. I hovedartiklen skriver avisen, at Theresa May simpelthen løb tør for bane at spille på.

Avisen har dog også en billedserie, hvor de viser Theresa Mays mange sjove grimasser, dansetrin og andet, der har gjort, at hendes periode 'ikke udelukkende har været grum'.

The Independent præsenterer tre 'stemmer' i toppen af hjemmesiden, som alle er klummer, der forholder sig til Theresa Mays afgang. Ingen af dem er kærlige over for May.

Den ene tager afsked med robotten Theresa May, som 'næsten viste sig at være menneskelig til sidst'. Den anden skriver direkte, at Theresa May 'ikke fortjener så meget som et gram sympati'.

Den tredje skriver, at Theresa Mays sidste dage som premierminister var 'et helt nyt niveau af galskab omkring Brexit'.

Både Daily Mail og Daily Star holder sig til at konstatere, at Theresa May gik af og gør en del ud af, at hun græd til sidst i sin udtalelse.

Daily Mail kalder dog beslutningen 'uundgåelig', mens Daily Star konstaterer, at Brexit har taget sin 'hidtil største skalp.'