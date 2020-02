Medierne i Storbritannien står ligesom det britiske folk tilbage med splittede følelser efter brexit.

De britiske medier byder den længe ventede skilsmisse med EU velkommen med lige doser glæde og bekymring.

Avisernes reaktioner afspejler de følelser, som også kom til udtryk hos den britiske befolkning fredag aften, da Storbritannien klokken 23.00 lokal tid officielt tog afsked med EU.

Her var der nemlig jubelråb blandt brexit-tilhængerne, mens EU-tilhængerne tog en tårevædet afsked med unionen.

- Vågn op til et fantastisk nyt Storbritannien, lyder det glade budskab i tabloidavisen Daily Express.

- Muskler uden Bruxelles, skriver The Sun, der i 2016 deltog utrætteligt i kampagnen for at få briterne til at stemme for brexit.

Anderledes skeptisk bliver det nye kapitel i Storbritanniens historie modtaget i London-avisen Evening Standard.

- Det bliver en bumpet vej, skriver avisen med henvisning til den overgangsperiode, som giver briterne de kommende 11 måneder til at forhandle detaljerne om skilsmissen på plads med EU.

Storbritanniens største tv-kanaler lagde fredag aften vægt på det historiske i skilsmissen, som er blevet udskudt igen og igen af politiske stridigheder.

- Farewell, au revoir, auf wiedersehen, lyder farvelhilsnen til EU i Sky News.

Public servicemediet BBC, hvis dækning er blevet kritiseret af både brexit-kritikere og -støtter, holdt klokken 23.00 lokal tid en helt neutral tone: "Brexit: Storbritannien forlader EU".

- Storbritannien har endelig kappet båndet til EU, skriver avisen The Financial Times.

The Guardian fokuser på de modstridende følelser, der er forbundet med farvellet til EU.

- De modstridende følelser på brexit-dagen viser, at Storbritannien ikke hviler i sig selv, skriver avisen.

- På trods af al Johnsons (premierminister Boris Johnson, red.) snak om forsoning var der ingen enighed mellem brexit-tilhængerne og -modstanderne, da skilsmissen skete. Undtagen på et punkt. Da klokken slog 23.00 så begge fløje en epokegørende overgang for disse øers historie.

- Hvad sker der nu? skriver The Guardian desuden på avisens forside.

Det spørgsmål har den skotske, EU-positive avis Daily Record et svar på:

- Isolation, værre stillet, svagere, splittet, skriver avisen i en skrifttype, der ligner inskriptionen på den mønt, som Storbritannien har fået trykt i forbindelse med brexit.

På den officielle mønt, som Boris Johnsons regering har fået trykt, står der: "Fred, velstand og venskab med alle nationer".

/ritzau/AFP