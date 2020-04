Patienter, der er smittet med coronavirus, skal måske have deres respiratorer taget fra dem, hvis der findes andre patienter med større chancer for at blive helbredt. Det er den barske besked, der bliver givet til de britiske læger.

Der venter nogle alvorlige beslutninger, hvis de britiske hospitaler bliver overfyldt med COVID-19 patienter, lyder det fra det Britiske Medical Association (MBA). Så bliver det nemlig op til lægerne at vurdere, om for den enkelte patient fortsat skal have en respirator - eller den skal tages fra ham/hende.

I alt er 2.352 mennesker døde, mens de var smittet med coronavirussen i Storbritannien. Det er tallet, der står fast efter at 563 døde onsdag i den hidtil værste dag.

Der er rettet massiv kritiv af den britiske regerings opførsel hidtil under coronakrisen, og det står klart, at det bliver nødvendigt af sætte testningen for coronasmitte massivt op.

En patient, diagnostiseret med coronavirus, får behandling med en respirator.

Og så bliver det ifølge de nye retningslinier fra MBA nødvendigt for lægerne at tage beslutninger, der for nogte patienter kan være afgørende for deres liv: De får måske ikke den behandling, de ville have fået, hvis der ikke var nogen coronavirus i landet. Der skriver Sky News.

»De professionelle i sygehusvæsenet vil måske blive nødt til at fratage nogle patienter de midler, som kan gøre det mere sandsynligt at de kan overleve,« hedder det i dokumenterne.

Anbefalingen fra BMA siger, at en af de nødvendige ting, der måske bliver nødvendige at gøre, er at sige »alle syge er lige vigtige, med det betyder ikke, at alle skal behandles på den samme tid«.

»Hvis vi ser frem imod de kommende uger, hvis hårde beslutninger bliver nødvendige, så ved vi der vil bliver stillet spørgsmål. Der vil komme vrede og smerte,« siger doktor John Crisholm, forman for MBAs etiske komite.

En respirator, før den sendes ud til det enkelte hospital.

»Der er ingen, som ønsker at tage disse beslurninger, men hvis systemet bliver overfyldt, så skal de tages.«