Britiske borgmestre kan angiveligt snart sende frivillige ud og banke på døre og bede folk om at selvisolere.

Borgmestre i Storbritannien vil blive tildelt mere kontrol over et coronatest- og sporingssystem.

Det sker, fordi den nationale regering forsøger at sikre opbakning til nye strenge restriktioner, der angiveligt offentliggøres mandag.

Det skriver avisen The Sunday Times.

I en erkendelse af, at den hidtidige britiske coronaindsats har fejlet, vil regeringen give lokale borgmestre mere magt.

Blandt andet vil borgmestrene få lov til at udkommandere nye lokale frivillige til at gå rundt og banke på døre og bede folk om at selvisolere, skriver avisen.

Eftersom coronavirusset fortsat spreder sig voldsomt i Storbritannien, ønsker regeringen, at lokalbefolkningen tager ansvar for at kontrollere spredningen. Det sker i håb om, at det vil skabe "fællesskabsånd" og "forbedre efterlevelsen af reglerne".

Ifølge The Sunday Times blev detaljerne i planen drøftet af regeringen og borgmestrene lørdag.

Premierminister Boris Johnson vil adressere parlamentet mandag og oplyse om potentielle nye restriktioner.

Borgmestrene i nogle af de større byer i det nordlige England bad lørdag regeringen om mere økonomisk støtte til arbejdstagere og virksomheder, der står over for lokale nedlukninger.

Borgmestrene mener, at regeringens nuværende forslag vil ramme deres borgere hårdt økonomisk.

/ritzau/