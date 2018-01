Samlet partiledelse i Ukip erklærer mistillid til formand efter kærestes tilsvining af prins Harrys kæreste.

København. Lederen af det stadig mere marginaliserede og EU-fjendtlige parti Ukip i Storbritannien, Henry Bolton, har tabt en tillidsafstemning i partiets styrende komité.

Partiets styrelse siger, at den har mistet tilliden til Henry Bolton.

- Det var en enstemmig afgørelse med undtagelse af lederen selv, lyder en erklæring fra partiet.

Det hedder videre, at partiets medlemmer inden for 28 dage vil få lov til at stemme om partiledelsens afgørelse, "medmindre Henry Bolton træder tilbage i mellemtiden".

Opgøret kommer efter en skandale, hvor Boltons veninde, Jo Marney, er citeret for at tale nedsættende og racistisk om prins Harrys forlovede. Den amerikanske skuespiller Meghan Markle har en sort mor og en hvid far.

Bolton selv har ladet forstå, at han ikke vil lade sig presse til at gå af. For det vil betyde, at "partiet formentlig er færdigt".

Han siger, at han han har slået op med sin 25-årige kæreste. Men der er siden publiceret billeder, som viser dem sammen.

Siden den britiske folkeafstemning om for og imod fortsat medlemskab af EU i juni 2016 har Ukip været i frit fald.

Partiet har haft tre formænd, siden Nigel Farage trådte tilbage som leder i 2016.

Ukip fik ved valget i Storbritannien i 2015 12,6 procent af stemmerne. Ved det seneste valg sidste år måtte partiet nøjes med 1,8 procent.

Indtil valget i 2015 havde Ukip altid stået svagt ved nationale britiske valg, mens det ved seneste valg til Europa-Parlamentet i 2014 fik over en fjerdedel af de britiske stemmer.

/ritzau/AFP