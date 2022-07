Lyt til artiklen

En bølge af mystiske leverproblemer spredte sig i foråret blandt børn i Storbritannien.

Det viste sig at være hepatitis, der spredte sig rundt omkring i verden, hvor man mener at vide, at mere end 1000 børn blev ramt.

Men nu har forskere fra London og Glasgow måske fundet årsagen til de nye og alvorlige tilfælde af hepatitis. Det skriver BBC.

De har fundet frem til, at spædbørn ikke blev eksponeret i høj nok grad af to vira på grund af coronarestriktioner, som gjorde, at børnene gik glip af tidlig immunitet.

Der er tale om adenovirus, hvor symptomerne normalt er forkølelse og maveproblemer. Den anden er adeno-associeret virus 2, som normalt ikke fremkalder sygdom.

En af forskerne bag projektet, professor i virologi ved University College London og Great Ormond Street Hospital, Judith Breuer fortæller, at børnene blev særligt udsat, da restriktionerne ophørte.

»I nedlukningsperioden, hvor børn ikke blandede sig, overførte de ikke vira til hinanden. De opbyggede ikke immunitet over for de almindelige infektioner, de normalt ville støde på,« siger Judith Breuer.

Forskerne har udelukket, at tilfældene af hepatitis ikke har noget at gøre coronavirus i sig selv og coronavacciner.

Hepatitis ramte også børn i Danmark, hvor der siden december er fundet tre tilfælde.