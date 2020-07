Flere britiske byråd opfordrer borgere til at holde sig væk.

Vanvittige temperaturer får folk til at stimle massivt sammen på strande Storbritannien. Særligt langs kysterne ved byerne Bournemouth og Brighton søger briterne mod bølgerne for at blive nedkølet.

Og det er til trods for, at landet er det tredjemest ramte med coronavirus på verdensplan.

Det får flere britiske byråd til at råbe op. Det skriver Daily Mail.

Således opfordrer byrådene i Bournemouth, Brighton, Christchurch og Poole decideret borgere til at holde sig fra strandene. Angiveligt fordi 'social afstand er umuligt', skriver mediet.

Derudover frygter man også, at et stigende antal turister vil besøge byerne, hvilket vanskeliggører mulighederne for at holde afstand.

Storbritannien er i øjeblikket ramt af hedebølger, hvorfor briterne tager badebolden under armen og søger mod vandet.

Flere steder i Storbritannien er der målt 37 grader, og fredagen er dermed årets suverænt varmeste dag, skriver Sky News.

Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, har også valgt at bremse landets genåbninger. Det gjorde han fredag.

De genåbninger, der var planlagt at træde i kraft 1. august, vil som minimum blive udskudt i 14 dage, fortæller Johnson. Selvom antallet af nye, daglige dødsfald med coronavirus er faldet i Storbritannien, så forventes det, at smittetallet vil stige over de kommende dage og uger.

»Jeg har sagt, at jeg ikke ville tøve med at bremse op ved det mindste tegn på, at smittetallene går i den forkerte retning. Nu ser vi advarselstegn på det,« siger Johnson.

Mere end 46.000 har mistet livet med coronavirus i Storbritannien.