Torsdagens parlamentsvalg i Storbritannien kan afgøre landets fremtid, lyder budskabet fra britiske aviser.

Briterne går torsdag til stemmeurnerne for at afgive deres stemme ved det tredje parlamentsvalg på blot fire år i Storbritannien.

Det overskyggende emne på valgdagen er brexit, og valget har aldrig været vigtigere for Storbritanniens fremtid.

Sådan lyder det overordnede budskab på de britiske avisers forsider på valgdagen.

Tabloidavisen The Sun pryder torsdagens forside med ordene "Red brexit".

Derunder er der trykt en illustration, hvor den konservative premierminister Boris Johnsons ansigt er i centrum i en elpære, der kaster lys over Storbritannien.

- Hvis Boris vinder i dag, begynder en lys fremtid i morgen, skriver avisen.

Ved siden af ses Jeremy Corbyn, der er leder af Storbritanniens største oppositionsparti, Labour, i en slukket elpære. Bag ham er sorte tordenskyer trukket op over Storbritannien.

- Men hvis røde Jez (Jeremy Corbyn, red.) kommer ind, vil lyset gå ud for evigt, lyder det faretruende fra avisen.

På forsiden af tabloidavisen Daily Express dominerer et fotografi af Boris Johnson smilende og med åbne arme.

- Brexit og Storbritannien er i dine hænder, lyder avisens budskab til læserne torsdag morgen.

Avisen The Guardian har på forsiden trykt et stort billede af en smilende Labour-leder, som onsdag aften holdt sin sidste valgtale.

- Corbyn opfordrer vælgerne til at chokere etablissementet, skriver avisen.

Tabloidavisen Daily Mail melder ligeledes klart ud, hvem avisen mener, at briterne bør stemme på.

- Din stemme har aldrig været vigtigere. I dag MÅ du trodse skybruddet og gå til dit lokale valgsted for at støtte BORIS (Boris Johnson, red.).

Også på forsiden af The Daily Mirror, som er en af Storbritanniens største aviser, er buskabet tydeligt.

Avisen har trykt otte billeder, der symboliserer områder, som, avisen mener, har brug for øget økonomisk opmærksomhed. Herunder skolerne, sundhedsvæsenet og de hjemløse.

- For dem... stem Labour, skriver The Daily Mirror.

Erhvervsavisen Financial Times bruger torsdagens forside til at understrege, at selv om Det Konservative Parti ifølge målinger kan vinde et flertal, kan de konservative vælgere ikke vide sig sikre.

- Meningsmålinger kaster tvivl over Tory-håb (de konservatives håb, red.) om at sikre et klart flertal, skriver Financial Times.

Samme budskab findes på forsiden af The Daily Telegraph:

- Valget balancerer på et knivsæg, mens Tory-føringen snævrer ind.

/ritzau/