Det forlyder i britiske medier, at Oxford Universitys længe ventede covid-19-vaccine er dage, hvis ikke timer, fra at blive endelig godkendt til brug. Det vil ifølge den førende britiske virolog Calum Semple være en 'game changer'.

Selv om Storbritannien allerede har vaccineret 600.000 med Pfizers vaccine, og at Danmark og resten af EU også er i fuld gang med udrulningen, så næres der særligt store forhåbninger til, at netop Oxford-vaccinen, udviklet sammen med medicinalvirksomheden AstraZeneca, vil gøre den helt store forskel.

»Det skyldes, at Oxford-vaccinen er både langt billigere og nemmere at have med at gøre. Hvor Pfizer-vaccinen skal opbevares ved minus 70 grader, så klarer Oxford-vaccinen sig fint ved køleskabstemperatur. Det gør det meget nemmere at udrulle massevacciner overalt,« fortæller professor Calum Semple tirsdag til BBC.

»En fremragende vaccine«

Storbritannien har allerede bestilt 100 millioner doser af Oxford-vaccinen – nok til at vaccinere hele landet. EU har bestilt 400 doser, men selv hvis de britiske myndigheder godkender vaccinen denne uge, så afventer man i EU endelig godkendelse fra den europæiske myndighed, EMA.

»Godkendelsen af Oxford-vaccinen vil være banebrydende. Både fordi den er billigere og nemmere at have med at gøre, men også fordi den vaccine hjælper kroppen til at generere de såkaldte jæger-/dræber T-celler, der kan slå en infektion med covid-19 ned. Det er en fremragende vaccine,« siger Calum Semple.

»Folk, der bliver vaccineret, vil opnå beskyttelse i løbet af få uger. Det er naturligvis særlig vigtigt for de mest udsatte grupper i samfundet. For at samfundet som helhed skal kunne opnå flokimunnitet, skal vi nok op på vaccination af omkring 70-80 procent af befolkningen, og det kommer til at tage noget tid. Et kvalificeret gæt er, at vi når til sommer,« siger virolog Calum Semple, medlem af den britiske regerings rådgivende organ SAGE.

Skepsis over for Oxford-vaccinen

Der har været nogen skepsis over for Oxford-vaccinen, fordi den i første omgang 'kun' viste en effektivitet på 62 procent mod Pfizers 94 procent. Men forskerne bag Oxford-vaccinen opdagede ved et tilfælde, at hvis vaccinen doseres anderledes end først planlagt, så giver vaccinen, ifølge dem, hele 90 procent effektivitet.

»Vi er ret sikre på, at vi har fået udviklet en dosering, der giver langt større effektivitet end først antaget. Jeg kan ikke sige mere, fordi vi offentliggør vores resultater på et senere tidspunkt,« udtalte AstraZenecas administrerende direktør, Pascal Soriot, til Sky News tirsdag.

Briterne forventer at have 40 millioner doser af vaccinen klar før marts, hvilket vil muliggøre masseudrulning på et langt hurtigere plan end hidtil.

»Fordelen ved denne vaccine er, at principperne omkring den er velkendte. Vi har brugt noget, der minder om den, til at bekæmpe både mers og ebola. Så vi ved, hvad vi har med at gøre. Der er forhåbentligt ikke så mange negative overraskelser,« siger Calum Semple.

Et andet aspekt er, at Oxford-vaccinen er langt billigere end både Pfizers og Modernas vacciner. EU betaler 12 euro for Pfizer/Biontech-vaccinen, 18 euro for Moderna-vaccinen og kun 1,78 euro for vaccinen fra Oxford/AstraZeneca, ifølge lækkede oplysninger fra EU.

Dette kan få stor betydning for mindre bemidlede landes mulighed for at få vaccineret deres befolkninger, hvilket vurderes for væsentligt, hvis covid-19 skal kunne holdes nede på lang sigt.