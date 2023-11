Den tidligere leder af det britiske Labour-parti Jeremy Corbyn nægtede mandag at kalde Hamas for terrorister.

Under et live tv-interview med værten Piers Morgan blev han spurgt hele 15 gange, om Hamas er en terrorgruppe.

»Alle ved, hvad de er,« svarede Corbyn, der i dag er medlem af det britiske parlament.

»Er de en terrorgruppe?,« spurgte Morgan igen. »Kan du sige det? Kan du kalde dem en terrorgruppe?«

»Er det muligt at have en rationel diskussion med dig?,« lød modspørgsmålet fra Corbyn, der selv nægtede at svare klart ja eller nej.

Corbyn prøvede i stedet at tale for en våbenhvile mellem Israel og Hamas, der i øjeblikket har gang i en ophedet konflikt.

Udvekslingen stoppede først, da programmets anden gæst skred ind og svarede, at Hamas »selvfølgelig« er en terrorgruppe.

»Hvorfor kan du ikke sige det?,« lød det efterfølgende fra Morgan til Corbyn.

Hamas, der styrer Gaza og stod bag terrorangrebet på Israel den 7. oktober, kategoriseres som en terrororganisation af både USA, Storbritannien og EU.

Tidligere i interviewet fordømte Corbyn Hamas' angreb på den jødiske stat, der i oktober kostede omkring 1200 menneskeliv.

Corbyn blev suspenderet fra Labour i 2020 for hans manglende håndtering af grove anklager om antisemitisme i partiet.

I et interview med B.T. har den islamiske gruppe Hizb ut-Tahrir, der opererer i Danmark, nægtet at anerkende Hamas' drab på civile den 7. oktober. Under en lille pro-palæstinensisk demonstration i København i november sagde en demonstrant i en ophedet diskussion med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, at hun var »megaglad« for, at Hamas angreb Israel.