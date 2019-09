Den britiske regering forudser forsinkelser af import fra Europa, hvis Storbritannien forlader EU uden aftale.

Briterne kan i værste tilfælde komme til at mangle visse former for friske fødevarer og medicin, hvis Storbritannien den 31. oktober træder ud af EU uden en aftale.

Det skyldes, at et hårdt brud med EU vil skabe forsinkelser i transporten af varer til Storbritannien, fordi lastbiler og fragtskibe skal kontrolleres, når Storbritannien ikke længere er del af toldunionen i EU eller del af det indre marked.

Det vurderer den britiske regering ifølge et fortroligt dokument om de mulige konsekvenser af et brexit uden en aftale, som onsdag er blevet offentliggjort.

Det skriver BBC og andre medier.

Samtidig ventes det sorte marked - eller undergrundsøkonomien - at vokse, i månederne efter en skilsmisse med EU uden en aftale.

Det kan også komme til uroligheder i det offentlige rum med protester og moddemonstrationer.

I papirerne advares der også om risiko for mulige sammenstød, hvis udenlandske fiskebåde bevæger sig ind britiske farvande i dagene efter et brud med EU.

Offentliggørelsen er sket mod regeringens vilje, efter at et flertal i parlamentet i London i sidste uge stemte for, at rapporten med navnet "Operation Yellowhammer" skulle fremlægges.

Oppositionspartiet Labour mener, at dokumentet bekræfter de alvorlige risici, som et brud med EU uden en aftale indebærer.

- Det er fuldstændig uansvarligt af regeringen at have forsøgt at ignorere disse stærke advarsler og forhindre befolkningen i at få indblik i beviserne, siger Keir Starmer, der er Labours brexit-talsmand, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Avisen The Sunday Times omtalte allerede den 18. august "Operation Yellowhammer".

På det tidspunkt sagde Michael Gove, som er minister med ansvar for at koordinere forberedelserne til et "no-deal brexit", at oplysningerne ikke var opdaterede.

Onsdag siger Michael Gove ifølge Reuters, at de antagelser, som fremgår af dokumenterne, aktuelt bliver gennemgået.

/ritzau/