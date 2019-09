- Jeg tror, at dette er en meget vigtig milepæl, siger britisk udenrigsminister før brexit-møde i Luxembourg.

Konturerne af en mulig brexit-aftale ligger nu fast, og dermed er forhandlinger mellem Storbritannien og EU gået ind i en afgørende fase.

Det siger den britiske udenrigsminister, Dominic Raab.

- Vi har udvekslet mange detaljer og konturerne af en aftale er nu meget klare, siger udenrigsminister Dominic Raab til BBC inden et møde mellem premierminister Boris Johnson og EU-ledere i Luxembourg mandag.

- Jeg tror, at dette er en meget vigtig milepæl. Premierministeren bygger videre på tidligere forhandlinger, som vi har ført, siden han blev premierminister, tilføjer han.

- Vores krav er meget klare: Vi ønsker at fjerne den antidemokratiske bagstopper. Og vi ønsker en overgang, hvor vort fremtidige forhold bliver den bedst mulige handelsaftale, siger Raab.

Han tilføjer, at briterne håber, at en aftale er på plads ved EU's topmøde den 17. og 18. oktober.

- Det er der, en aftale kan falde på plads, siger Raab, som tilføjer, at hvis en aftale ikke er mulig, så vil Storbritannien forlade EU den 31. oktober.

Johnson sammenlignede i weekenden sig selv med den uregerlige tegneseriefigur Hulk i et interview, hvor han gentog sin hensigt om at få Storbritannien ud af EU den 31. oktober.

- Desto mere vred Hulk bliver, desto stærkere bliver Hulk, siger Johnson i det eksklusive interview med The Mail on Sunday.

Johnson siger i interviewet, at han vil finde en måde, hvorpå han kan undgå at følge en ordre fra et flertal i parlamentet om at udsætte brexit for at undgå en udtræden af EU uden en aftale.

- Det lykkes altid Hulk at undvige - uanset hvor meget han synes at være bundet. Det er det, som er tilfældet for vores land. Vi kommer ud den 31. oktober.

Johnson siger, at der "er reelle tegn på bevægelse" i Berlin, Paris og Dublin i forhold til at opgive bagstopperen", som vil binde Storbritannien eller Nordirland til EU's regelsæt.

/ritzau/Reuters