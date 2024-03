Falklandsøerne er en "værdsat del af den britiske familie", lyder det fra Storbritanniens David Cameron.

Den britiske udenrigsminister, David Cameron, har mandag været på besøg på Falklandsøerne.

Det er første gang siden 1994, at en britisk udenrigsminister besøger øerne, der ligger i den sydlige del af Atlanterhavet omkring 13.000 kilometer fra London.

Douglas Hurd var den seneste udenrigsminister, der var på besøg. Det var i 1994. Den seneste britiske minister, der har besøgt Falklandsøerne, var forsvarsminister Michael Fallon i 2016.

Cameron siger, at hans besøg skal gøre det tydeligt, at Falklandsøerne er "en værdsat del af den britiske familie".

Storbritannien har kontrolleret Falklandsøerne siden 1833.

Øgruppen ligger omkring 460 kilometer fra det argentinske fastland. Argentina siger, at øerne, som Argentina kalder Malvinerne, hører under Argentina.

Argentinerne hævder at have arvet øgruppen fra Spanien.

Men Storbritannien mener at have haft historisk herredømme over øerne.

Den 2. april 1982 invaderede Argentinas militær Falklandsøerne.

Storbritannien krævede argentinerne ud igen og sendte en slagstyrke med hangarskibe afsted mod øerne i det sydlige Atlanterhav.

Det førte til krig - Falklandskrigen. Den 14. juni 1982 sluttede det. Argentina overgav sig.

Argentinas nyvalgte præsident, Javier Milei, har for nylig sagt, at han håber at genvinde øerne på diplomatisk vis.

Men det afviste David Cameron forud for mandagens besøg.

Suverænitet er ikke til forhandling, når indbyggerne ønsker at forblive briter, har han sagt.

- Falklandsøerne er en værdsat del af den britiske familie.

- Og vi er tydelige om, at så længe de ønsker at forblive en del af familien, vil spørgsmålet om suverænitet ikke være til diskussion, sagde Cameron.

Briterne har flere gange henvist til, at 99,8 procent stemte for at forblive britiske ved en afstemning i 2013.

Falklandsøerne har et indbyggertal på cirka 3800 og et samlet areal på 12.000 kvadratkilometer. Det svarer cirka til fire gange Fyn.

/ritzau/AFP