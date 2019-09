En 55-årig turist er omkommet i nationalparken Grand Canyon.

Den britiske mand Christopher Swales var søndag morgen ude at opleve nationalparken i faldskærm med en instruktør.

Men det, der skulle have været en fantastisk oplevelse, endte i en ny tragedie i den berømte nationalpark.

Det skriver Sky News.

Ifølge de lokale politimyndigheder gik det galt under landingen for Christopher Swales og hans instruktør i lufthavnen Grand Canyon National Park Airport.

»Disse vanskeligheder forårsagede, at parret endte i et frit fald fra en ukendt højde og ramte jorden i det, der er beskrevet som en 'hård landing',« siger en talsmand for sheriffen i Coconino County.

Christopher Swales blev bragt til hospitalet, men han døde af sine skader. Instruktøren brækkede benet under styrtet.

Den britiske turist skriver sig ind i en trist række af udenlandske gæster, der er omkommet i den berømte nationalpark i år.

Så stor er Grand Canyon Grand Canyon er nordamerikas største naturskabte kløft. Den er 446 kilometer lang, op til 29 kilometer bred og cirka1,8 kilometer dyb. Hvert år besøger mere end seks millioner turister Nationalparken.

I marts var det en mandlig turist fra Hongkong, der omkom, da han styrtede ned fra en klippe i et forsøg på at tage billeder. I samme uge blev en udenlandsk kvinde fundet død i et skovområde i parken.

En talsperson fra nationalparken fortalte i den forbindelse, at der i gennemsnit dør 12 personer om året i Grand Canyon, der ligger i staten Arizona.

De fleste dødsfald er forårsaget af hedeslag og drukning.

Parken er besøgt af mere end seks millioner turister om året, hvilket gør den til en af de mest besøgte turistattraktioner i USA.