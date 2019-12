På et splitsekund udviklede en britisk families drømmeferie i den argentinske hovedstad Buenos Aires sig lørdag morgen til et frygteligt mareridt.

Matthew Charles Gilbrand mistede livet lige foran familiens femstjernede hotel, og hans svigersøn Stefan Joshua Zone blev alvorligt såret.

Det skete efter, at de to briter blev passet op af mænd på en motorcykel, som forlangte deres bagage foran luksushotellet Faena Art Hotel.

Briterne nægtede at udlevere kufferterne, og det fik hurtigt situationen til at eskalere, skriver Daily Mail.

En britisk turist blev skuddræbt og en anden såret på luksushotellet Faena Hotel i Buenos Aires under et tyveriforsøg. Foto: ALEJANDRO PAGNI Vis mere En britisk turist blev skuddræbt og en anden såret på luksushotellet Faena Hotel i Buenos Aires under et tyveriforsøg. Foto: ALEJANDRO PAGNI

Overvågningsbilleder viser, at røverne gik til angreb på de to turister for at fravriste dem kufferterne.

I tumulten trak en af dem en pistol og sårede tilsyneladende Stefan Joshua Zone, som på de dramatiske billederne pludselig begyndte at vride sig af smerte og tog sig til det ene lår.

Kort efter blev der affyret endnu et skud. Denne gang med dødelig udgang.

Ifølge Daily Mail blev 50-årige Matthew Charles Gilbrand ramt i højre armhule, hvorefter kuglen gik igennem hans ene lunge.

Hans liv stod ikke til at redde.

28-årige Stefan Joshua Zone blev hastet til hospitalet i kritisk tilstand. Blandt andet havde han mistet en del blod.

»Vi støtter de to britiske mænds familie efter en hændelse i Buenos Aires og er i kontakt med de lokale myndigheder,« fortæller Foreign Office, som er den engelske pendant til Udenrigsministeriets Borgerservice, til Daily Mail.

Gerningsmændene er stadig på fri fod.