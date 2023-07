Mindst 40 år bag tremmer.

Det er, hvad den 52-årige brite Saju Chelavalel, som oprindeligt kommer fra Indien, er blevet idømt, skriver Sky News.

Og årsagen er usædvanlig makaber.

Sidste år i december slog han både sin kone Anju og parrets to små børn på seks og fire år ihjel i familiens lejlighed i byen Kettering.

Saju Chelavalel kvalte alle tre, og han har fortalt, at han slog sin kone ihjel i et anfald af raseri, mens han var beruset, fordi han troede, hun havde været ham utro. Det var dog ikke en forklaring, som mødte nogen form for sympati fra sagens dommer ved strafudmålingen.

»Fuld af alkohol, svælgende i selvmedlidenhed, opslugt af din vrede over det, du troede var din kones utroskab, valgte du at udslette disse unge og dyrebare liv,« lød det fra dommer Pepperall.

Saju Chelavalels anfald af vrede var da heller ikke mere pludseligt, end at retten kunne afspille en lydfil af en blender, som blev brugt til at lave en cocktail og chokolade, som skulle få børnene til at falde i søvn, mens han dræbte deres mor. Morderen skulle have grædt, mens denne optagelse blevet afspillet.

Efter drabet på sin kone brugte han fire timer på at tænke over, om også børnene skulle dø, før han udførte sin udåd.

Ofrene for den grusomme forbrydelse. Foto: Foto: Northamptonshire politi Vis mere Ofrene for den grusomme forbrydelse. Foto: Foto: Northamptonshire politi

Da politiet kom til adressen, måtte de pacificere ham med stødpistoler, da han stod og viftede med en kniv og bad dem om at skyde ham. Han erklærede sig hurtigt skyldig.

Simon Barnes, efterforsker hos Northamptonshire politi kalder det en tragisk sag, men er glad for, at de efterladtes familier ikke skulle igennem en lang og pinefuld retssag.

»Anju Asok vil blive husket som så meget mere end blot denne mands offer. Hun var en dedikeret sygeplejerske, kærlig mor og loyal ven,« slår han fast.