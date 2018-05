Chefen for MI5, Andrew Parker, advarer om nye angreb og vil samarbejde med unionen i opgør mod IS og Rusland.

London. Storbritannien og EU er nødt til at fortsætte et tæt samarbejde for i fremtiden at forhindre angreb fra Islamisk Stat (IS) og Ruslands forsøg på at ryste vestlige demokratier.

Det vil chefen for den britiske efterretningstjeneste MI5, Andrew Parker, sige, når han mandag holder tale på et møde i Berlin.

Det er første gang, at Andrew Parker holder tale uden for Storbritannien.

Storbritannien vil skabe en ny aftale om samarbejde med sikkerhedstjenester i EU. Den skal sikre, at samarbejdet fortsætter med uformindsket styrke, når briterne forlader unionen.

I sin tale vil Andrew Parker fortælle, at IS planlægger "ødelæggende og mere komplekse angreb".

- I vores usikre verden har vi brug for vores samlede styrke mere end nogensinde før, vil Andrew Parker blandt andet sige i sin tale, som nyhedsbureauet Reuters er i besiddelse af.

Storbritannien blev ramt af fire dødelige angreb i 2017, der i alt kostede 36 mennesker livet.

Andrew Parker holdt senest tale forud for markeringen af årsdagen for et angreb mod et koncertsted i Manchester 22. maj.

Her oplyste han, at 12 planlagte angreb var blevet forhindret i Storbritannien siden marts sidste år.

Ved samme lejlighed roste han samarbejdsorganisationen Counter-Terrorism Group (CTG), hvor samtlige EU-lande samt Norge og Schweiz udveksler efterretninger.

Andrew Parker advarer også mod Rusland, som han betegner som en "fjendtlig stat".

Rusland forsøger at udføre "aggressive og ondartede" angreb både militært og via landets efterretningstjenester, siger han.

Storbritannien beskylder Rusland for forsøget på at forgifte Sergej Skripal, der er tidligere spion for den russiske efterretningstjeneste.

Skripal blev sammen med sin datter fundet bevidstløse på en bænk i den britiske by Salisbury 4. marts.

/ritzau/Reuters