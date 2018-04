I et brev til Natos chef skriver national sikkerhedsrådgiver Mark Sedwill om spionage mod Sergej Skripal.

London. Russiske efterretningstjenester spionerede mod den tidligere russiske dobbeltspion Sergej Skripal og hans datter i mindst fem år.

Det siger Storbritanniens nationale sikkerhedsrådgiver, Mark Sedwill, i et brev til Nato.

Det skriver nyhedsbureauet Press Association i en Twitter-meddelelse.

Skripal og hans datter, Julia, blev 4. marts offer for et angreb med giftgas ifølge den britiske regering. Det skete i den sydengelske by Salisbury.

Brevet fra Sedwill er rettet til Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg.

Sedwill skriver også i brevet, som er blevet offentliggjort af regeringen, at det "er stærkt sandsynligt, at russiske efterretningstjenester anser i hvert fald nogle af dets afhoppere for at være legitime mål for likvideringer."

Den tidligere russiske dobbeltspion Sergej Skripal og hans datter blev alvorligt syge, efter at de blev udsat for nervegift.

Sergej Skripal er ikke længere i kritisk tilstand. Datteren er udskrevet fra hospitalet, men behandles stadig.

Britiske kemikere meddelte tirsdag, at de ikke er i stand til at bevise, at nervegiften, som blev brugt ved angrebet i Salisbury, kom fra Rusland.

Den russiske ambassadør i Storbritannien frygter, at den britiske regering forsøger at tilintetgøre bevismateriale fra sagen.

Han siger også, at Rusland ikke kan være sikker på, at en erklæring fra Julia Skripal onsdag, hvor hun takker nej til russisk hjælp og bistand, er ægte.

- I øjeblikket ønsker jeg ikke at benytte mig af deres tjeneste. Men hvis jeg ændrer mening, ved jeg, hvordan jeg kontakter dem, siger hun.

Sergej Skripal er tidligere russisk dobbeltspion. Han kom i 2010 til Storbritannien i forbindelse med en spionudveksling.

/ritzau/Reuters