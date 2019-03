Risikoen for, at Storbritannien bliver fanget i EU-toldunion, er mindre, siger Geoffrey Cox.

Den britiske regerings øverste juridiske rådgiver siger, at de seneste tilføjelser og forsikringer til skilsmisseaftalen mellem EU og Storbritannien "reducerer risikoen for", at briterne bliver fanget i den omstridte bagstopper.

Det siger Geoffrey Cox tirsdag i sin vurdering af aftalen, blot få timer før at det britiske parlament skal stemme om aftalen.

/ritzau/