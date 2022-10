Lyt til artiklen

I tre år har ingen kendt Leah Crouchers skæbne.

19 år gammel forsvandt den generte og vittige pige en februardag i 2019, da hun var på vej på arbejde i byen Milton Keynes cirka 80 kilometer nord for London.

Men i denne uge kom der endelig noget, der ligner et gennembrud i sagen:

På en adresse i den mere fashionable del af byen har politiet fundet det, de beskriver som »human remains.«

De har også meldt klart ud, at de forventer, at der er tale om Leah.

Retsmedicinerne har endnu ikke endeligt fastslået, at ligdelene er identisk med den forsvundne teenager, men hendes rygsæk og flere andre af hende ejendele er fundet på stedet.

Sagen bliver grundigt dækket i de britiske medier. Blandt andre hos BBC, Sky News og Daily Mail.

Trods en storstilet eftersøgning med flere tusinde dør-til-dør-interview og 1200 timers videoovervågning har alle spor i sagen – indtil videre – endt blindt, og det er tilsyneladende først nu, politiet er blevet opmærksomme på huset.

Mandag i denne uge fik politiet så et tip, som fik dem til at rykke ud med det samme.

Og få dage senere breakede britiske medier så den sørgelige nyhed, at der var fundet et lig – eller resterne af det – i huset.

Og som om nyheden om ligfundet ikke er slemt nok, så kan Daily Mail også afsløre, at der tidligere har boet en pædofilidømt mand i huset.

Det er ifølge avisen uklart, hvorvidt han boede på adressen på det tidspunkt, hvor den unge kvinde forsvandt.

Hans forældre udtaler til avisen The Times, at de rejste fra stedet på et tidspunkt før Leahs forsvinden, og at de i øvrigt ingen kontakt har haft med deres søn i årevis.

Naboer til huset kan tilmed fortælle, at der tilsyneladende ikke har boet nogen i huset længe.

»Vi har at gøre med et meget vanskeligt gerningssted, men vi kan nu bekræfte, at vi har opdaget en række genstande, der er knyttet til Leah,« sagde efterforskningsleder Ian Hunter til The Guardian og tilføjede, at politiet har indledt en drabsefterforskning.

Der er endnu ikke foretaget anholdelser i sagen.