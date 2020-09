I lige knap to måneder har den britiske teenagepige Bernadette Walker været forsvundet.

Det var hendes forældre, der meldte hende savnet, da de ikke havde set hende i tre dage – men nu har sagen taget en overraskende og potentielt tragisk drejning.

Det skriver BBC.

Den 17-årige pige fra Peterborough blev meldt savnet af sin mor og far 21. juli.

17-årige Bernadette Walker er ikke set siden midten af juli. Foto: Cambridgeshire Constabulary Vis mere 17-årige Bernadette Walker er ikke set siden midten af juli. Foto: Cambridgeshire Constabulary

Dengang forklarede hendes forældre – Sarah Walker og Scott Walker – at de ikke havde set hende i tre dage. Flere store eftersøgninger blev derfor sat i gang for at finde den savnede pige, men der dukkede ingen spor op efter hende.

Længe var der derfor stilstand i sagen, men forleden kom den første drejning.

Politiet valgte at erklære sagen en drabsefterforskning, også selvom der endnu ikke er fundet et lig.

»På grund af mængden af tid, som Bernadette har været forsvundet og bekymringer om, at hun måske har været udsat for en forbrydelse, har vi besluttet at erklære det en drabsefterforskning,« forklarede politiinspektør Jon Hutchinson fra politiet i Cambridgeshire:

»Selvom vi håber, at vi finder Bernadette i live og uskadt, er der alle muligheder for, at det ikke bliver tilfældet. Derfor vil mit hold og jeg gøre alt for at finde ud af, hvad der skete med hende og bringe gerningsmændene for retten,« tilføjede han.

Søndag fulgte endnu en drejning i sagen, da politiet oplyste, at to personer nu sad anholdt i sagen. En kvinde og en mand.

Og mandag fulgte den sidste – og potentielt mest tragiske drejning – da politiet oplyste, at de to anholdte er identiske med teenagepigens forældre.

De er begge sigtet for at have dræbt deres egen datter.

Endnu er det dog ikke lykkedes for politiet at finde Bernadette – hverken i live eller død – og man beder derfor endnu engang offentligheden om hjælp i sagen:

»Selvom mit hold har gjort store fremskridt i efterforskningen de seneste dage, så har vi endnu ikke fundet Bernadette. Derfor er min bøn, at alle, der har informationer om, hvad der er sket med hende, eller hvor hun kan være, kontakter os hurtigst muligt,« fortæller Jon Hutchinson i en pressemeddelelse.