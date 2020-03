Store dele af Storbritannien er blevet lukket ned, og nu gør flere supermarkeder sig klar til travlt rykind.

Den britiske supermarkedskæde Tesco er i fuld gang med at ruste sig til en forventet travl periode.

Kæden vil således ansatte yderligere 20.000 personer for at håndtere det pres, som den forudser det næste stykke tid.

Det oplyser Tesco i en pressemeddelelse.

Der vil være tale om ansættelser af en varighed på mindst 12 uger.

Også supermarkedskæderne Aldi og Lidl har varslet ekstra ansættelser i Storbritannien. De ønsker at hyre henholdsvis 9000 og 2500 yderligere ansatte. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Asda, der er den britiske afdeling af den amerikanske gigant Walmart, har varslet 5000 nye ansættelser.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, annoncerede fredag en omfattende nedlukning af det britiske samfund. Blandt andet blev restauranter og barer beordret til at holde lukket på ubestemt tid.

Det skete for at begrænse det omfattende udbrud af coronavirus.

Den delvise nedlukning ventes at få briterne til at handle stort ind i supermarkerne det næste stykke tid.

Det er en tendens, der allerede er set i flere lande. Der er også allerede dukket billeder op af lange køer foran netop Tescos butikker.

- Jeg er så stolt af at skulle byde tusindvis af nye kolleger velkommen til Tesco. Tak til alle for at tilbyde jeres hjælp.

- Vi arbejder dag og nat for at holde vores hylder fyldte til vores kunder, siger Natasha Adams, der er HR-ansvarlig i Tesco.

Premierminister Boris Johnson opfordrede på et pressemøde fredag briterne til at handle ind med ansvarlighed - og altså ikke hamstre unødvendige mænger. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det var også her, at han blandt andet bad folk om at holde sig inden døre - også selv om det blandt andet betyder farvel til en øl med kollegerne.

- Jeg ved godt, at vi gør noget helt ekstraordinært. Vi fratager briterne deres ældgamle, umistelige og frie ret til at besøge pubben, og jeg kan sætte mig ind i, hvad folk synes om det, lød det fra Boris Johnson.

