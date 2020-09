Hvis en vaccine viser sig at være effektiv, kan briterne nyde næste sommer uden restriktioner ifølge minister.

Briterne kan måske se frem til at nyde næste sommer uden at skulle tænke på at holde afstand, spritte hænder eller møde lukkede døre på restauranter og caféer.

Det kræver dog, at en vaccine viser sig at være effektiv over for coronavirusset, der nu igen er blusset op i landet.

Sådan lyder vurderingen mandag fra sundhedsminister Matt Hancock i et interview med ITV.

- Hvis en af vaccinerne kommer i starten af næste år, vil det - håber jeg - blive næste sommer.

Sådan lyder svaret, da han bliver spurgt om udsigterne til, at briterne kan vende tilbage til en normal hverdag.

Ifølge Matt Hancock ventes en vaccine at blive klar i starten af 2021.

Han tilføjer, at de mest sårbare patienter allerede kan blive vaccineret i slutningen af 2020 - måske inden jul.

- Men derefter skal den (vaccinen, red.) massedistribueres, og de første, der får den, er de mennesker, der er mest udsatte, siger Matt Hancock.

Briterne oplever i disse dage en ny opblussen af virusset.

De seneste dage er der registreret næsten 6000 nye smittede dagligt, og antallet af indlagte patienter stiger voldsomt.

Chris Whitty, der er chef for den britiske sundhedsstyrelse, advarer om, at situationen kan komme ud af kontrol.

- Hvis vi fortsætter på denne måde, vil antallet af coronarelaterede dødsfald fortsætte med at stige - måske eksponentielt, siger han på et pressemøde mandag.

- Det betyder, at det vil fordobles, fordobles og fordobles igen, og man hurtigt går fra et ret lille antal til et meget stort antal, tilføjer han.

Foreløbig er der registreret godt 41.000 coronarelaterede dødsfald i Storbritannien.

Kun i USA, Indien, Brasilien og Mexico er der registreret flere.

/ritzau/