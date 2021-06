En politisk skandale buldrer i øjeblikket på højtryk i Storbritannien.

Den udspringer af en enkelt mands opsigtsvækkende utroskab, men er vokset til at omhandle mulig nepotisme og bekymringer for hemmelig overvågning af toppolitikere.

Det hele begyndte fredag, hvor man på forsiden af den berygtede britiske tabloidavis The Sun kunne se den britiske sundhedsminister, Matt Hancock, i hed omfavnelse med en kvinde på sit ministerkontor.

Billederne, der senere blev fulgt op af en video, stammer tydeligt fra et overvågningskamera, og umiddelbart kan det være svært at se, at en ministers udenomsægteskabelige affære har offentlighedens interesse i en sådan grad, at det retfærdiggør skjulte optagelser.

Men den tætte omfavnelse er et brud på de coronaregler, som selvsamme Matt Hancock har været med til at indføre, fremturede The Sun, der i spalterne beskyldte ministeren for hykleri.

Da han havde besøg af elskerinden på kontoret, måtte briter nemlig ikke kramme med personer uden for husstanden, og elskerinden var helt afgjort ikke en del af sundhedsministerens husstand – den bestod nemlig af Matt Hancocks kone gennem 15 år og parrets tre børn.

Lørdag trådte sundhedsministeren selv tilbage.

»De af os, der laver disse regler, skal overholde dem. Det er derfor, jeg bliver nødt til at træde tilbage,« sagde Matt Hancock i en video, han lørdag lagde på Twitter.

Afgangen blev dog ikke det punktum i sagen, som premierminister Boris Johnson kunne håbe på. Skandalen vokser i omfang og sender nu rystelser helt ind i Downing Street 10.

Ifølge den britiske avis The Guardian lægger oppositionen lige nu et tungt pres på Boris Johnson.

Det skyldes, at sundhedsministerens elskerinde, Gina Coladangelo, ikke er hvem som helst.

Hun er ansat som rådgiver i ministeriet, og hendes løn bliver dermed betalt af de britiske skatteydere.

Derfor vil Boris Johnsons politiske modstandere nu have en forsikring om, at rådgiveren og sundhedsministerens affære ikke har haft nogen betydning for ansættelsen.

Særligt fordi det har vakt undren, hvordan Gina Coladangelo, der tidligere arbejdede som kommunikationsdirektør, pludselig kunne rådgive ministeriet om sundhedspolitik.

Dertil kommer, at både politikere og eksperter bekymrer sig om de overvågningsbilleder, The Sun har publiceret.

For hvordan kan det overhovedet lade sig gøre, at der kan blive lækket videooptagelser fra en ministers kontor? Hvem har adgang til det materiale, og hvem lækker det?

»Hvis der er nogen, som tror, at Matt Hancocks afsked er enden på den her sag, mener jeg, de tager fejl … Afskeden er langtfra slutningen på det her,« har lederen af Labour, Keir Starmer, udtalt.

Det er langtfra første gang, at de britiske tabloidaviser kan afsløre nogle af dem, der er tættest på magten, i at blæse på de restriktioner, de selv har været med til at vedtage.

Under epidemiens første bølge i foråret 2020 blev Dominic Cummings, der på daværende tidspunkt var seniorrådgiver for Boris Johnson, afsløret i at have brudt den meget strenge lockdown, der på daværende tidspunkt var indført i Storbritannien.

Syg med coronavirus kørte han 400 kilometer fra sit hjem i London til sine forældres hus sammen med sin kone og søn, der også senere blev syge med covid-19.

I efteråret samme år var det tidligere Labour-leder Jeremy Corbyn, der blev afsløret i at spise middag med otte andre, selvom der på daværende tidspunkt var en maksimumsgrænse på seks gæster.

Og Boris Johnson selv blev udsat for kritik, da han cyklede uden for sit lokalområde i strid med de daværende anbefalinger.