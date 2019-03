En tidligere britisk soldat bliver anklaget for mord under Bloody Sunday, hvor 14 katolske demonstranter døde.

Nordirlands offentlige anklager vil anklage en tidligere britisk soldat for drab under Bloody Sunday i 1972. Her blev 14 katolske demonstranter skudt og dræbt.

Episoden, der fandt sted i den katolske del af Londonderry - af republikanske irere kaldet Derry. Her blev en fredelig protestmarch beskudt af den britiske hær og 28 blev ramt. 14 døde.

Bloody Sunday var afgørende i eskaleringen af konflikten mellem Storbritannien og den katolske befolkning i Nordirland, der ønskede at slå landet sammen med Irland.

Bloody Sunday har været genstand for en stribe officielle undersøgelser, da myndighederne længe påstod, at demonstrationen havde været voldelig og skuddene berettigede.

Det har siden 1972 været et stort stridspunkt mellem unionister og republikanere i Nordirland.

/ritzau/