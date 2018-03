Det højspændte spiondrama i Storbritannien udvikler sig time for time. Premierminister Theresa May havde stillet russerne et ultimatum: Inden midnat natten til i dag skulle den russiske ambassadør i London have givet den britiske udenrigsminister Boris Johnson et klart svar på, hvordan den russiske, militære nervegift novickok kunne havne i den sydengelske provinsby Salisbury og forgifte den tidligere dobbeltagent Sergej Skripal og hans 33-årige datter Yulia, som blev fundet bevidstløse og i overhængende livsfare på en bæn i den søvnige provinsby søndag den 4. marts.

Russerne mødte ikke op. De svarede igen med, at man ikke bør stille et ultimatum til en atommagt.

Theresa May mødes ifølge BBC.com senere i dag med sine sikkerhedsrådgivere og cheferne for de britiske efterretningstjenester i Downing Street og ventes derefter at orientere parlamentet.

May kommer ikke uden om at udvise russiske diplomater, siger den britiske skyggeminister John McDonnell, som kalder det et ‘uundgåeligt’ skridt.

»Vi er nødt til at ramme dem (russerne, red.) hårdt, hvor vi kan. Det ligger i værktøjskassen,« siger han til BBC Radio 4’s Today-program og tilføjer lakonisk:

»Men for at være ærlig, så vil det ikke får den store effekt.

Ifølge The Guardian indeholder Mays værktøjskasse med mulige sanktioner mod russerne blandt andet indrejseforbud mod russere og indefrysning af russiske bankkonti i Storbritannien.

Rusland har svaret igen med at kræve at få adgang til den gift, som Sergej Skripal og hans datter blev forgiftet med, så russerne selv kan analysere den. Samtidig har russerne meddelt, at hvis briterne gør alvor af truslen om at lukke tv-stationen Russia Today, som sender fra London, vil russerne svare igen med at udelukke samtlige britiske medier fra russisk jord.