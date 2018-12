Eleverne på grundskolerne i en britisk by vil fremover lære i seksualundervisningen, at drenge også kan have menstruation.

Ja, du læste rigtigt. Det opsigtsvækkende råd om at gøre seksualundervisningen kønsnuetral, kommer fra byrådet i Brighton and Hove, som med det nye initiativ vil forsøge at imødegå det stigma, der omgiver menstruation.

Kommunen skriver i vejledningen til skolerne, at 'transseksuelle mænd og drenge samt ikke-binære folk også kan have menstruation' og tilføjer, at 'menstruation skal inkludere alle køn'. Det skriver The Sun.

Fremover vil der på alle skolernes toiletter være skraldespande til bind og tamponer.

'Det er vigtigt for alle køn, at man er i stand til lære og tale om menstruation sammen,' skriver byrådet i de nye retningslinjer.

The Sun har talt med det konservative medlem af det biritiske Underhus, David Davies, der ikke er begejstret.

»Det er allerede vanskeligt for børn på den alder at lære om menstruation, så at fortælle piger, der mener, de er drenge, at de også har menstruation, gør dem bare endnu mere forvirrede« siger han til avisen.