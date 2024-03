Overhuset i det britiske parlament har stemt for tilføjelser til en lov, der vil sende flygtninge til Rwanda.

Storbritanniens plan om at sende asylansøgere til Rwanda led mandag et nederlag, da parlamentets overhus krævede, at der indføres bedre beskyttelse for asylansøgere, inden deportationsfly kan lette mod det afrikanske land.

Rwanda-planen, der endnu ikke er blevet til virkelighed, indebærer, at asylansøgere, der ankommer til Englands sydlige kyst i små gummibåde, bliver sendt til Rwanda. Indtil videre er ingen blevet deporteret på grund af retlige udfordringer.

I et forsøg på at få bugt med modstand fra domstolene, forsøger premierminister Rishi Sunaks regering at få vedtaget lovgivning, der stempler Rwanda som et sikkert land for asylansøgere.

Et sådan stempel ville kunne blokere for, at domstolene kan bremse planen.

Medlemmerne af Overhuset i det britiske parlament, også kaldet House of Lords, er ikke demokratisk valgte, men har arvet pladsen eller er blevet udnævnt. Mange af dem er tidligere politikere eller embedsmænd.

De stemte mandag for en tilføjelse til loven, hvori det lyder, at fly kun kan lette mod Rwanda, når en traktat, der indfører juridisk beskyttelse i det rwandiske asylsystem, er blevet helt implementeret.

Overhuset stemte også for en tilføjelse, hvori det lyder, at lovgivningen skal være helt i overensstemmelse med international folkeret og britisk lov.

Den tredje tilføjelse, som Overhuset stemte for, lyder, at der skal være bevis for, at Rwanda er et sikkert land for flygtninge, inden fly med deporterede asylansøgere kan lette fra Storbritannien.

Dog kan Underhuset, hvis medlemmer er valg af befolkningen, omstøde tilføjelserne på et senere stadie i en proces, der bliver kaldt "parlamentarisk pingpong".

Dermed kan lovgivningen komme i lovbogen uden tilføjelserne.

Nogle af Overhusets medlemmer klager over, at lovgivningen, som den ser ud på nuværende tidspunkt, kræver, at Rwanda behandles som et sikkert tredjeland, selv om der er beviser på det modsatte.

Sunak siger, at han ønsker, at de første deportationsfly kommer til at lette inden for de kommende måneder - inden der skal være valg i Storbritannien i løbet af i år.

Da Socialdemokratiet i Danmark i 2019 var i etpartiregering, kom det også med et forslag om at etablere et modtagecenter for asylansøgere i Rwanda.

På trods af udfordringerne for den britiske regering, arbejder den danske regering fortsat på at etablere et modtagecenter i et andet land. Det sagde udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) i november.

/ritzau/Reuters