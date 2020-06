Premierminister Boris Johnson har fremlagt sin plan for "at bygge, bygge og bygge" landet ud af coronakrisen.

Premierminister Boris Johnson har fremlagt sin plan for en genopretning af økonomien i Storbritannien. Strategien er at "bygge, bygge og bygge" landet ud af coronakrisen.

Dette er et program for arbejdspladser, arbejdspladser, arbejdspladser, for ved at bygge, bygge, bygge kan vi skaffe landet de arbejdspladser, som det har brug for, siger Johnson.

Han lover briterne "en infrastrukturrevolution", som skal medføre en konstant dynamik, der skal gøre det af med den manglende evne til at bygge tilstrækkeligt med boliger.

Det var på forhånd kendt, at Johnson ville bruge fem milliarder pund - omkring 41 milliarder kroner - på den økonomiske genrejsning.

Programmet skal tage tråden op fra uløste udfordringer de seneste tre årtier.

- Vi skal bygge bedre, grønnere og hurtigere, siger Johnson.

Planen omfatter store summer til skoler, vedligeholdelse af sygehuse og penge til sygehuse, domstole, fængsler, veje og broer.

/ritzau/Reuters