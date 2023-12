Storbritannien forsøger at genoplive plan, som skal sende migranter til Rwanda.

Storbritannien og Rwanda har tirsdag underskrevet en ny asylaftale.

Planen skal genoplive et forslag om at sende migranter til det østafrikanske land, efter at en tidligere udgave af planen er blevet afvist i det britiske retssystem.

Den britiske indenrigsminister, James Cleverly, regner med, at aftalen nu vil kunne få grønt lys hos domstolene.

- Der er et stort ønske om at fortsætte med at forbedre processen, siger Cleverly på et pressemøde i Rwandas hovedstad, Kigali.

- Storbritannien og Rwanda arbejder på dette, fordi det er vigtigt.

Rwandas udenrigsminister, Vincent Biruta, stemmer i:

- Rwanda er meget dedikeret til dette samarbejde, og det er derfor, at vi har arbejdet sammen med den britiske regering om at gøre noget ved de bekymringer, som højesteretten har gjort opmærksom på, siger ministeren.

Alain Mukuralinda, som er talsmand for Rwandas regering, forklarer, at der vil blive oprettet en slags fælles domstol i Rwanda med både britiske og rwandiske dommere.

Den skal sikre, at ingen "immigranter, der bliver sendt til Rwanda, deporteres til deres lande", forklarer talsmanden.

Domstolen skal godkendes i parlamenterne i begge lande, oplyser talsmanden.

Yderligere detaljer i aftalen er ikke umiddelbart blevet offentliggjort.

Ifølge britiske medier har Rwanda dog givet nogle løfter vedrørende behandlingen af asylansøgere og migranter, som sendes til landet

Det var midt i november, at højesteretten sagde nej til den oprindelige britiske plan.

Dermed holdt højesteretten fast i en afgørelse, der tidligere var faldet ved en lavere domstol.

Retten afviste enstemmigt den britiske regerings anke mod den tidligere dom, som fastslog, at migranter ikke kan sendes til Rwanda, fordi det ikke kan betragtes som et sikkert tredjeland.

Da den britiske højesteretsdom kom, oplyste den danske regering, at den stadig arbejder videre med planerne om et modtagecenter i et andet land.

Der har dog ikke været megen udvikling i de danske planer om at etablere et modtagecenter i Rwanda på det seneste. Socialdemokratiet kom først med forslaget i 2019.

Men i den nuværende regering er Moderaterne kritisk indstillet over for planer om et modtagecenter i Rwanda.

/ritzau/AFP