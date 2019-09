Premierminister Boris Johnson lider nyt nederlag i Parlamentet i forbindelse med brexit-planer.

Det britiske Underhus har stemt for, at regeringen skal pålægges at fremlægge dens planer for et brexit uden en aftale og offentliggøre indholdet af private drøftelser vedrørende beslutningen om at suspendere parlamentet.

Beslutningerne, som er nye politiske nederlag for premierminister Boris Johnson, blev vedtaget med et knebent flertal.

Loven blev vedtaget med 311 stemmer mod 302.

Talsmænd for den britiske premierminister bekræftede også mandag, at Storbritanniens parlament bliver suspenderet efter mandagens dagsorden frem til den 14. oktober.

/ritzau/Reuters