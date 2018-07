Mays kabinet har ved et møde drøftet brexit. De forbereder sig på, at forhandlinger kan ende uden aftale.

London. Premierminister Theresa Mays kabinet øger forberedelserne af et brexit, hvor forhandlingerne med EU ikke ender med en aftale.

Det fortæller en talsmand for den britiske premierminister tirsdag. Ifølge talsmanden har kabinettet diskuteret en hvidbog om Storbritanniens fremtidige forhold til EU.

Kabinettet øger i den forbindelse forberedelserne af, at forhandlingerne med EU kan ende med en "no deal".

- Premierministeren begyndte med at byde de nye kabinetmedlemmer velkommen og de medlemmer, som har fået nye roller.

- Kabinettet diskuterede den kommende publicering af hvidbogen, og det fremtidige partnerskab med EU, og også hvordan forberedelsesarbejdet af en ikkeaftale vil blive øget, siger talsmanden.

Andre ministre har beskrevet mødet som "meget godt".

- Jeg tror, at det er rigtigt, at kabinettet bakker premierministeren op og taler med en samlet stemme: Hvis folk ikke gør det, så er de nødt til at gå, siger justitsminister David Gauke til BBC.

Brexit skal senest være forhandlet færdig i oktober-november i år, hvis Storbritannien som planlagt skal træde formelt ud af EU i marts 2019. Men uret kan sættes i stå efter artikel 50, så forhandlingerne fortsætter efter fristen.

To af de tunge ministre i brexit-processen har netop valgt at forlade regeringen.

Brexit-minister David Davis, der stod for forhandlingerne med EU, og udenrigsminister Boris Johnson forlod deres embeder søndag aften og mandag i protest mod den brexit-strategi, som premierminister Theresa May under et regeringsmøde i fredags fik igennem.

Det er en strategi, hvor briterne prøver at fastholde en tilknytning til EU, herunder til det indre marked med fysiske varer.

Det er det, der kaldes en "blød brexit". Men i Mays konservative parti er der også kredse, der går ind for en "hård brexit", altså et mere rent brud med EU.

/ritzau/Reuters