"Luftbroer" til et mindre antal lande med få coronasmittede skal gøre karantæne overflødig for mange briter.

Premierminister Boris Johnson siger, at hans regering arbejder med en plan om at etablere "luftbroer" til et mindre antal lande med få coronasmittede.

Med denne politik vil man kunne omgå reglerne om 14 dages karantæne, når man ankommer til Storbritannien.

- Denne politik med luftbroer skal være baseret på hensynet til den offentlige sundhed", siger Johnson onsdag.

Den britiske transportminister, Grant Shapps, siger, at han vil sige mere om de mulige luftbroer den 29. juni. Han siger, at idéen drøftes i regeringen nu.

Briterne håber, at de kan flyve på ferie, og luftfartsselskaberne har lagt pres på den konservative regering for at få den til at afskaffe 14 dages karantæne for personer, der vender hjem fra udlandet.

- Vi siger noget mere om dette den 29. juni, når den nuværende tre ugers periode udløber, siger Shapps, som siger, at luftbroer har "massiv prioritering" i regeringen.

Op mod 20.000 job er i fare for at blive nedlagt i britiske lufthavne, hedder det i en udtalelse onsdag fra en britisk erhvervsorganisation.

I en appel om hjælp siger Lufthavnsoperatørernes Sammenslutning, AOA, som repræsenterer over 50 lufthavne, at antallet af lufthavne vil være betydeligt lavere i fremtiden. Analyser fra organisationen viser, at 20.000 job risikerer at gå tabt.

/ritzau/Reuters