Sidste år undskyldte Greene King for forbindelse til slavehandel. Nu bliver navne på fire pubber ændret.

Det britiske bryggeri Greene King har omdøbt fire af sine pubber, fordi deres oprindelige navne kan opfattes racistisk.

Det skriver BBC.

Tre af pubberne hed oprindeligt The Black Boy (Den Sorte Dreng), mens en fjerde hed The Black's Head (Den Sortes Hoved).

Navnenes oprindelse fortoner sig i fortiden, men ifølge Wayne Shurvinton, der er driftsdirektør i Greene King, er der en opfattelse af, at de forbundet med racisme.

- Derfor var vi klar over, at vi var nødt til at tage dette skridt, hvis vi ønskede at fortsætte vores rejse mod i sandhed at blive en antiracistisk organisation, siger han.

De fire pubber har fået nye navne, men det vil tage et stykke tid, før de oprindelige skilte bliver udskiftet.

Der menes at være omkring 70 pubber i Storbritannien, som hedder The Black Boy, men en endegyldig forklaring på, hvorfra navnet stammer, findes ikke.

Populære bud er, at navnet er en reference til kulmineindustrien eller Kong Charles II, der blev kaldt Black Boy af sin mor.

En anden teori knytter navnet til de figurer af personer fra Amerikas oprindelige befolkning, der blev placeret foran udskænkningssteder for at gøre opmærksom på muligheden for at købe tobak.

Efter en afstemning på internettet, hvor over 7000 personer gav deres besyv med, er de fire pubber omdøbt til henholdsvis The West Gate, The Lady Elizabeth, The Shinfield Arms og The Quarryman.

Det er ikke første gang, at pubkæden gør op med fortiden. Sidste år undskyldte Greene King for sin historiske forbindelse til slavehandel. Den blev i 1799 grundlagt af Benjamin Greene, der tjente formuer på plantager.

