Dér sad han, den britiske premierminister. I skjorte, habitbukser - og ikke mindst i de hvide sneakers.

Og nu har Rishi Sunak af den grund måttet lægge sig fladt ned.

For i det seneste mange dage har hans valg af fodtøj i en video, der blev publiceret for en uge siden, udløst en tsunami af kritik fra alle vinkler.

»Jeg vil gerne give en uforbeholden undskyldning til Samba-folket,« som toppolitikeren nu har sagt til LBC Radio.

Rishi Sunak var således hoppet i et par hvide Adidas Samba til lejligheden, og det gik tilsyneladende ikke.

Slet ikke.

De hvide sneakers med de tre sorte striber er åbenbart forbeholdt mere hippe typer.

Eksempelvis er Harry Styles, Kaia Gerber, Bella og Gigi Hadid, Paul Mescal, Rihanna, Emily Ratajkowski og Hailey Bieber set i dem i de seneere år.

Hos magasinet GQ hed en overskrift: »Vil Rishi Sunak lade Adidas Samba være i fred, tak?«, hvor det også lød, at premierministeren har »ødelagt en ellers uendeligt sej sneaker for alle« i jagten på at se ung og smart ud.

Hos Telegraph vurderede herremoderedaktøren Stephen Doig, at den berømte sko »var blevet dræbt af Rishi i ét hug«.

Christian Calgie, politisk reporter hos Daily Express, skrev ganske enkelt på X:

»Fuldstændig tilgiveligt.«

Absolutely unforgivable

Også på sociale medier har fordømmelsen af Rishi Sunaks 'fodfejl' været sønderlemmende i de seneste dage.

Til LBC Radio har han dog følgende indvending:

»Til mit forsvar skal det siges, at jeg har gået med Adidas-sko, og også Samba, i mange, mange år,« lyder det fra premierministeren:

»Det første par fik jeg af min brog for mange, mange år siden i julegave, og jeg har ikke set mig tilbage siden. Så jeg har været en hengiven fan i lang tid.«

Og som Rishi Sunak også tilføjede:

»Jeg kan stadig fascineres af og more mig over, hvor meget fokus der er på det, jeg har på.«

Her kan du se den famøse video, hvor Rishi Sunak har sine Adidas Samba på: