Rishi Sunak fløj indenfor en uge i november 2022 med privatfly til Ægypten og Indonesien.

De to ture kostede britiske skatteydere cirka 450.000 britiske pund, svarende til omkring 3,8 millioner danske kroner, viser en opgørelse fra regeringen ifølge the Guardian.

Opgørelsen viser, at det kostede skatteyderne cirka 108.000 pund at flyve til og fra COP27-mødet i Sharm-El-Sheikh i Ægypten på samme dag, 6. november. Det svarer til cirka 915.000 kroner.

En uge senere, 13. november, chartrede premierministeren et fly til at bringe ham til G20-topmøde på Bali i Indonesien, hvorfra han vendte tilbage til Storbritannien den 17. november.

Den transport kostede ifølge opgørelsen cirka 341.000 pund, hvilket svarer til 2,9 millioner danske kroner.

Alle flyrejserne blev ifølge opgørelsen foretaget med en Airbus A-321, som opereres af Titan Airways for den britiske regering.

»Det er et chokerende spild af skatteydernes penge på et tidspunkt, hvor folk har vanskeligt ved at betale deres regninger,« tordner Wera Hobhouse, som er klima- og energiordfører for Liberaldemokraterne.

En talsperson fra Downing Street forsvarer imidlertid flyveturene.

»Premierministerens rolle inkluderer at holde vitale møder med verdensledere under bilaterale besøg og topmøder for at diskutere emner af international vigtighed – herunder sikkerhed, forsvar og handel,« siger en talsperson.

Udover de nævnte udgifter blev der ifølge rapporten brugt omkring 15.000 pund på diverse omkostninger til rejserne såsom visum, overnatninger og måltider, som alene vedrører premierministeren.

Rishi Sunak medbragte 31 personer til Ægypten, mens der var 35 øvrige deltagere, som rejste med på turen til Indonesien.