Rejseselskabet Thomas Cook, der natten til mandag indgav konkursbegæring, har længe kæmpet med dårlig økonomi.

Ikke desto mindre har flere topchefer i rejseselskabet hævet store personlige bonusser i millionklassen. Dem skal de ikke have lov til at beholde, hvis det står til den britiske Labour-politiker og erhvervsordfører Gill Furniss.

Hun har mandag eftermiddag skrevet et åbent brev til den britiske erhvervsminister, Andrea Leadsom. Her opfordrer hun blandt andet de konservative til at stå last og brast med Labour om at kræve bonusserne tilbage.

'Mine tanker er med dem, som har mistet deres arbejde hos Thomas Cook i dag. Jeg har skrevet til Andrea Leadsom i dag for at få forklaret, hvilke skridt regeringen vil tage for at støtte de 9.000 ansatte i Storbritannien,' skriver hun i sit tweet, hvor brevet til ministeren følger.

Lignende toner hører man fra landets premierminister, Boris Johnson:

»Vi er nødt til at have et system i fremtiden, hvor vi sikrer os, at rejsearrangører ikke kan gå konkurs, og som så kræver, at skatteyderne får alle hjem,« siger han ifølge Mirror.

Sammenlagt har topcheferne i Thomas Cook hævet et beløb, der svarer til omkring 170 millioner danske kroner i løbet af de seneste fem år.

Hvor stor en del af de 170 millioner kroner, som Gill Furniss vil kræve tilbage, fremgår ikke af hendes tweet.

Britiske The Telegraph, der har omtalt Furniss' krav, skriver dog intet om, hvorvidt det er muligt for regeringen at kræve pengene tilbage.

Furniss kritiserer også regeringen for ikke at have vedtaget en hjælpepakke, der formentlig kunnet have reddet Thomas Cook fra den nuværende situation.

Regeringen har dog valgt at hjælpe de mange strandede britiske turister ved at chartre fly til dem. Det kommer til at koste regeringen et beløb, der svarer til 846 millioner kroner.

Erhvervsministeren har endnu ikke svaret på Furniss' krav, men hun har tidligere på dagen gjort det klart, at hun vil lægge pres på forsikringsselskaberne om at behandle deres kunders krav hurtigst muligt.

Thomas Cook har omkring 21-22.000 personer ansat på verdensplan – hvoraf 9.000 er fra Storbritannien. De har alle mistet deres arbejde i forbindelse med konkursanmodningen. I skrivende stund er omkring 6.000 danske turister strandet i udlandet.