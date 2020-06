Det britiske arbejderparti Labour har i årevis kæmpet med beskyldninger om antisemitisme. Endnu en sag trækker nu uheldige overskrifter for partiet.

Problemets kerne er en artikel, som den fremtrædende politiker Rebecca Long Bailey, skyggeminister i Labour, har delt på Twitter.

Artiklen, som er et interview med den britiske skuespiller Maxine Peak, nævner en konspirationsteori om Israel og kaldes derfor for antisemitisk. Reaktionen fra Labours absolutte top – lederen Keir Starmer – kom prompte.

»Delingen af artiklen var forkert, fordi den indeholdt antisemitiske konspirationsteorier, og jeg har derfor fjernet Rebecca Long-Bailey fra skyggekabinettet,« lød det fra Keir Starmer ifølge BBC.

Tidligere erhvervsminister for Labours skyggekabinet.

Et skyggekabinet består af prominente politikere i oppositionen, som udpeges til at blive ministre, hvis de får regeringsmagten.

I den kontroversielle artikel hævder skuespilleren, at den israelske efterretningstjeneste har udviklet teknikken med at holde knæet mod et offers hals for at holde vedkommende nede.

Samme teknik er blevet anvendt af politibetjente i USA og senest under anholdelsen af George Floyd i Minneapolis, hvilket endte med at koste ham livet.

Påstanden om Israel er udokumenteret, og Rebecca Long-Bailey forsøgte på Twitter at præcisere, at hun delte artiklen på grund af andre udtalelser i interviewet, som også kredser om Labours politik.

Labours leder, Keir Starmer, sammen med medlem af skyggekabinettet Rebecca Long-Bailey.

Hun har taget afstand til racisme, antisemitisme og de udokumenterede påstande, men det var for sent.

Delingen af artiklen kostede den britiske politiker hendes tillidshverv i partiet.

Øjensynligt kommer de politiske konsekvenser ud fra ønsket om en ny og pletfri linje i forhold til antisemitisme i Labour, hvor partiets leder, Keir Starmer, går forrest.

Da han tiltrådte i april og efterfulgte Jeremy Corben på posten, var det med ønsket om at samle partiet og lægge afstand til alle beskyldninger om antisemitisme, som tidligere har hængt tungt over Labour.

»Jeg har gjort det til min førsteprioritet at håndtere antisemitisme, og genopbygningen af tilliden hos det jødiske samfund kommer først,« har han udtalt.

Flere jødiske, politiske organisationer har rost den hurtige reaktion fra Labours leder og gjort det tydeligt, at en organisations kultur afspejles af adfærden af dens ledende personer.

Rebecca Long-Baileys allierede – herunder politikeren John McDonnel – har dog kritiseret de hårde konsekvenser, sagen har fået. Argumentet har været, at kritik af Israel ikke er det samme som antisemitisme.

Mange af beskyldninger om antisemitisme i Labour er knyttet til dets tidligere leder Jeremy Corbyn, som tiltrådte i 2015.

Han og flere andre af hans allierede har været markante kritikere af staten Israel og beskyldt for at være kommet med kontroversielle udtalelser om jøder og Israel.