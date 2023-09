I sidste uge forsøgte en 46-årig britisk betjent at redde en forvirret mand, som vandrede rundt på et sæt togskinner.

Men på tragisk vis endte betjenten selv med at blive ramt af et tog i Balderton nær Nottingham.

Han er tirsdag død af sine kvæstelser, skriver BBC.

Politiinspektør ved Nottinghamshire Police, Kate Meynell, udtaler på en pressekonference, at 'i dag er en sorgens dag for hele politifamilien'.

»Han var en enormt respekteret og populær kollega, og hans død i tjeneste er kommet som et chok for os alle,« siger hun.

»Vores hjerter og dybeste kondolencer går til hans familie, og vi vil gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe dem igennem denne ubærlige og frygtelige tid.«

Myndighederne er fortsat ved at undersøge de nærmere omstændigheder – og ikke mindst hvordan det kunne ske.

Men sikkert er det, at den 46-årige politimand ville bringe en 29-årig mand i sikkerhed.

Han gik rundt på skinnerne og bliver beskrevet som 'forvirret'.

Den unge mand er uden for livsfare, men er indlagt på hospitalet, da han fik stød i forbindelse med hændelsen, som kostede betjenten livet.

»Han gik på arbejde for at beskytte befolkningen, og det er et bevis på hans mod og dedikation som betjent; at han blev dødeligt såret, mens han var på arbejde,« tilføjer politiinspektør Kate Meynell.

»Det er umuligt at sætte ord på, hvor forfærdeligt det er.«

Herunder kan du høre seneste afsnit af B.T.s podcast 'På Fersk Gerning'.