Scotland Yard mener at have fundet Adbul Ezedis lig i Themsen. Han var eftersøgt for ætsende angreb i Clatham.

Britiske efterforskere, der ledte jagten på 35-årige Abdul Ezedi, mener at have fundet hans lig i floden Themsen.

Det skriver Scotland Yard - politiet i London - i en pressemeddelelse, skriver BBC.

Ezedi har været eftersøgt for et angreb med ætsende væske på åben gade mod en 31-årig kvinde og hendes to døtre i Clapham 31. januar.

Kommandør Jon Savell siger, at visuel identifikation eller identifikation ved fingeraftryk ikke har været muligt.

Men ud fra det tøj og de ejendele, som Ezedi havde på sig under angrebet, tror politiet, at det er hans lig.

- Vi vil arbejde sammen med retsmedicineren om andre måder at udføre formel identifikation på - såsom DNA-test og tandlægejournaler. Det kan tage lidt tid, siger Jon Savell.

Moren og hendes døtre blev indlagt på hospitalet sammen med tre andre personer, der bistod dem efter angrebet.

Ifølge Scotland Yard er tilstanden hos den 31-årige forbedret.

- Hun er stadig på hospitalet, men er i stabil tilstand og ikke længere i bedøvelse.

- Vi har stadig ikke været i stand til at tale med hende, men håber at gøre det, så snart hun er tilstrækkeligt rask, siger Jon Savell.

Politiinspektør Gabriel Cameron oplyste kort efter angrebet, at moren og hendes yngste barn muligvis har lidt livsændrende skader.

En politienhed udførte søgninger og fandt mandag liget i floden tæt på Tower Bridge.

Politiet har samlet modtaget 500 henvendelser med oplysninger om Ezedi.

Viden, som førte til hans anholdelse, havde en dusør på 20.000 britiske pund - svarende til omkring 175.000 kroner - skriver BBC.

Jon Savell takker alle de hundredvis af borgere, der tog kontakt til politiet, og tilføjer, at der blev fulgt op på hver eneste oplysning, der blev givet.

Ifølge politiet er der en "meget stærkt indikation" på, at Ezedi har været i et forhold med den 31-årige kvinde og havde arrangeret at mødes med hende i London.

Deres brud har muligvis været hans motiv til angrebet, lyder det.

Ezedi menes at være ankommet til Storbritannien i 2016 fra Afghanistan i en lastbil.

/ritzau/