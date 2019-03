Flere personer er blevet anholdt i England for at bifalde fredagens angreb i to moskéer i New Zealand.

Et knivstikkeri vest for London bliver af det britiske politi opfattet som en terrorhandling "inspireret af den yderste højrefløj".

Episoden skete lørdag aften. Her blev en teenager angrebet og stukket af en mand, der var bevæbnet med et baseballbat og en kniv. Ifølge politiet råbte angrebsmanden også racistiske kommentarer.

Det 19-årige offer overlevede angrebet. En 50-årig mand fra byen Stanwell nær den store Heathrow-lufthavn er blevet anholdt i sagen.

- Efterforskningen er stadig i sin begyndelse, men der er tegn på en terrorhandling inspireret af den yderste højrefløj.

- Derfor erklærer vi det for en terrorhandling, siger Neil Basu fra politiets antiterrorafdeling i en udtalelse.

I løbet af weekenden har der i England været meldinger om række episoder - ud over knivangrebet - som personer fra den yderste højrefløj mistænkes for at stå bag. Det skriver den britiske avis The Guardian.

Det gælder blandt andet opslag på sociale medier samt graffiti, der bifalder et angreb fredag på to moskéer i Christchurch i New Zealand.

Det vides endnu ikke, om knivstikkeriet i Stanwell er inspireret af angrebet i Christchurch, der kostede 50 mennesker livet.

To personer blev tidligt søndag anholdt i den engelske by Rochdale for over for en taxachauffør at have udtalt sig racistisk og truende.

De to - en 33-årig mand og en 34-årig kvinde - refererede samtidig til det blodige angreb i Christchurch.

En 38-årig kvinde fra Rochdale er også blevet anholdt, efter at hun skrev stødende kommentarer på nettet om fredagens angreb i New Zealand. Det skriver The Guardian.

En 24-årig mand fra den engelske by Oldham blev allerede lørdag anholdt for på sociale medier at have støttet drabene i Christchurch.

/ritzau/Reuters