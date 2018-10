Et højt brag i London afslørede, at politiet kort før kl 18 sprængte den mistænkelige pakke, der var fundet tæt ved parlamentet.

Ved en kontrolleret eksplosion gjorde en fjernstyret robot kål på pakke, som britisk politi kort før kl 17 fandt på en vej nær parlamentet. Det fortæller et vidne til nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge avisen The Sun bekræfter politiet i London, at de blev kaldt ud til stedet lidt før kl. 17 dansk tid og afspærrede området.

Den politiske blogger Guido Fawkes skriver på sin Twitterprofil:

Bomb scare in Parliament. Victoria Embankment closed, Scotland Yard Tannoy telling those indoors to stay away from windows. — Guido Fawkes (@GuidoFawkes) October 17, 2018

“Bombetrussel i Parlamentet. Victoria Embankment lukket, Scotland Yard beder dem, der er indendørs om at holde sig væk fra vinduerne”.

