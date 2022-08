Lyt til artiklen

Britisk politi har anholdt 38-årige Aine Davis, efter han er blevet deporteret fra Tyrkiet til England.

Den 38-årige brite er anklaget for terror.

Han menes, at være en del af torturgruppen The Beatles, som var fangevogtere for vestlige IS-fanger i Syrien.

Aine Davis blev anholdt i Luton lufthavnen onsdag aften af britisk politi, da han satte fødderne på jorden.

Han vil blive fremstillet torsdag ved retten i Westminster Magistrates’ Court i London.

Daniel Rye var en af de fanger, som The Beatles havde opsyn med. Den danske freelancefotograf blev holdt som gidsel i 13 måneder i Syrien. Han selv fortalt, om de forfærdeligheder han blev udsat for af de britiske fangevogtere. Her skulle de dagligt blive udsat for tortur.

Aine Davis har afsonet en fængselsstraf i Tyrkiet på syv et halvt år i Tyrkiet for at være medlem af IS.

Opdateres …