Næsten 9,4 milliarder danske kroner.

Det er, hvad den britiske pizzakæde Pizza Express skylder efter en lang økonomisk ørkenvandring. Det viser virksomhedens seneste blodrøde regnskab.

Ifølge flere medier heriblandt BBC og The Guardian har virksomheden ansat en række finansielle rådgivere før et møde med kædens kreditorer.

Pizza Express, der har over 470 filialer i England, skal betale lidt over halvdelen af det enorme beløb til sine kreditorer, inden i 2021.

Selvom der ikke skulle være nogen umiddelbare fare for, at Pizza Express går konkurs her og nu, så er det en situation, som kan få store konsekvenser for de knap 14.000 ansatte.

For at komme af med gælden lyder det, at man blandt andet vil se på muligheden for at lukke for flere af filialerne og fyrer medarbejdere. Det var samme strategi, som luksus shoppingcentret Barneys i USA gjorde, da de var truet af konkurs, i et forsøg på at holde sig i live.

Pizza Express har også 150 udenlandske filialer fordelt på 11 nationer. Pizzakæden blev grundlagt i 1965. Den er i dag ejet af et privat kinesisk investeringsfirma, som købte det i 2014.

Det er ikke den første britiske restaurationskæde, der på det seneste har haft økonomiske kvaler.

Senest måtte tv-kokken Jamie Oliver lukke og slukke for 22 af sine 25 restauranter og fyre 1.000 af sine ansatte i Storbritannien.

Der er også noget, der tyder på, at de britiske forbrugere har ændret deres spisevaner.

Tidligere har nyhedsbureauet Reuters skrevet, at britiske restaurationer har registreret et fald af antallet af gæster - hele fem millioner færre gæster.

Salget lå på daværende tidspunkt seks procent lavere sammenlignet med 2018.