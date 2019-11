Den britiske turist Grace Millane, som var på jordomrejse, døde efter at være blevet kvalt under en sexakt med sin formodede drabsmand.

Det står klart, efter førstedagen af retssagen mod den 27-årige newzealænder gik i gang i Auckland i dag. Den tiltaltes navn må ikke nævnes af retslige grunde.

Juryen fik fortalt, at de to unge mennesker gik ind på mange barer i den newzealandske hovedstad på deres date den 1. december 2018.

De gik til sidst tilbage til det hotel, hvor den mistænkte boede, og der gik de i gang med deres seksuelle fantasier.

Tre kvinder holder lys ved en mindestund for Grace Millane. Foto: Marty MELVILLE Vis mere Tre kvinder holder lys ved en mindestund for Grace Millane. Foto: Marty MELVILLE

»På CCTV-videoen ser man dem kysse hinanden. Begge forventede tilsyneladende, at der skulle ske noget seksuelt,« siger anklageren Robin McCoubrey.

Han afslørede også, at Grace Millane døde af presset på sin nakke. Et knubs, fundet på venstre side, viser, at hun blev kvalt, indtil hendes næse begyndte at bløde.

Det skriver Sky News.

Forsvaren Ian Brookie sagde, at hun ganske rigtigt blev stranguleret, mens hun og den anklagede var i gang med at have sex.

Han fortalte retten, at frk. Millane 'døde som et resultat af, hvad de var enige om at udføre'.

Den anklagede har tidligere fortalt politiet, at Grace Millane havde fortalt ham, at han skulle sætte hænderne rundt om hendes hals, for at kvæle hende.

Det er en del af en teknik, som hun havde praktiseret sammen med en ven hjemme i England.

Den øvelse skulle give hende seksuel tilfredsstillelse, og med den rette teknik, kunne den laves uden risiko.

»Det står helt klart, at ingen af de to havde den kendskab,« sagde Ian Brookie.

Borgmesteren i Wellington City, Justin Lester, holder en tale ved mindestunden for Grace Millane. Foto: Marty MELVILLE Vis mere Borgmesteren i Wellington City, Justin Lester, holder en tale ved mindestunden for Grace Millane. Foto: Marty MELVILLE

I et politiafhør, der var blevet foretaget på forhånd, hørte juryen, hvordan den anklagede detaljeret fortalte, hvordan Grace Millane havde overtaget roret, mens de havde sex.

»Hun hoppede oven på mig og viste mig, hvordan jeg skulle gøre,« sagde han.

Han tilføjede, at de begyndte at have 'hvad jeg kalder mere avanceret sex', og at hun havde sagt til ham, at han skulle tage hende om struben.

»Da vi var færdige, gik jeg ud under bruseren, for jeg var blevet svedig,« sagde han.

Imens lå Grace Millane død.

Den tiltalte, som nægter sig skyldig i mordet, begyndte senere at søge efter et sted at anbringe den døde krop.

Et af stederne var Waitakere Ranges, hvor hendes krop blev fundet af politiet, en uge efter at hun sidst var blevet set.