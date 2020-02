En britisk mand i Japan er død, efter at være blevet smittet med coronavirus om bord på "Diamond Princess".

En britisk mand i Japan er død, efter at han var blevet smittet med coronavirus om bord på krydstogtskib "Diamond Princess", rapporterer Sky News. Den uidentificerede mand er den første brite, som er død af sygdommen.

Manden var en af fire briter, som blev bedt om at blive i Japan, efter at dusinvis af andre briter i sidste uge blev evakueret til Storbritannien, da de var testet negative for virusset.

Fem japanske statsborgere, som var på skibet, er også døde af virusset.

Over 700 passagerer på skibet blev testet positive for virusset.

Alle passagerer har nu forladt krydstogtskibet, som har været i karantæne i to uger siden 3. februar ud for Japans kyst nær Tokyo.

Skibet blev ramt af karantæne, efter at en passager, der gik i land i Hongkong, blev testet positiv for virusset. Skibet havde oprindeligt 3700 passagerer om bord.

"Diamond Princess" har under karantænen ligget i den japanske by Yokohama, som er en af Japans vigtigste havnebyer og en del af Stortokyo.

To af de briter, som var i karantæne på skibet, var David og Sally Abel fra Northamptonshire. Parret er stadig indlagt på et japansk hospital og behandles for virusset.

David Abel vakte international opsigt, da han lagde en Facebook-video ud fra "Diamond Princess", hvori han blandt andet sagde, at han håbede på, "ah blot at kunne får en banan om dagen" på luksusskibet, som på kort tid blev forvandlet til en form for flydende fængsel.

- Det er en forfærdelig situation for de fleste passagerer. Vi må ikke forlade kahytterne, sagde David Abel, da han blev interviewet af en række af verdens medier om sin ufrivillige isolation.

- Jeg ved, at roomservice også får disse beskeder. Kan nogen derfra give mig en banan om dagen? Og hvis kaptajnen også skulle høre dette: så behøver du ikke tænke så meget på bananen. Det ville være rigtig godt at skylle den ned med et glas whisky, sagde han i en video.

Krydstogtskibet forlod Yokohama 20. januar. Turen skulle egentlig have været afsluttet den 4. februar.

/ritzau/Reuters