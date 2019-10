Brexit-forhandlere kæmper for at overvinde, hvad EU's chefforhandler Michel Barnier kalder "store afstande".

En samling i det britiske parlament onsdag, hvor medlemmerne skal debattere velfærd og offentlige budgetter, præges af spænding om de fortsatte forhandlinger i Bruxelles om brexit.

Forhandlere fra begge sider forsøger at overvinde, hvad EU's chefforhandler, Michel Barnier, kalder "store afstande" mellem parterne.

Premierminister Boris Johnson gentog i parlamentet, at hans regering forbereder en udtræden af EU den 31. oktober. Og at det er på høje tid at få en brexit-aftale på plads.

Johnson skitserede sin regerings planer for det kommende finansår, der omfatter syv store brexit-relaterede regninger. Han langede kraftigt ud efter dem, som ønsker mere "fjumren og udsættelse".

Begge sider har udtrykt håb om en brexit-aftale inden EU-topmødet, der finder sted torsdag og fredag.

Hvis en aftale falder på plads, vil den britiske regering fremlægge et lovforslag om udtræden af EU. Det vil kunne komme til afstemning ved en særlig samling i parlamentet lørdag.

Johnsons talsmand sagde onsdag, at premierministeren og hans stab presser på i forhandlingerne. Både over for EU og over for det nordirske parti DUP.

Talsmanden siger, at der begge steder er uenigheder, som ikke er overvundet.

Tirsdag forlød det, at briternes og EU's forhandlere var tæt på at have et udkast klar til en aftale om, hvordan briterne kan forlade EU. Det skrev Bloomberg News.

Ifølge den britiske avis The Guardian er der ved forhandlingerne i princippet enighed om, at der fremover skal være en toldgrænse i Det Irske Hav.

Johnsons talsmand sagde onsdag, at der var sket fremskridt ved forhandlingerne i Bruxelles sent tirsdag aften. Men påpegede, at der stadig "er mere arbejde at gøre".

Forhandlingerne blev genoptaget onsdag morgen. EU's præsident, Donald Tusk, sagde onsdag eftermiddag, at der "måske bliver klarhed om syv eller otte timer".

/ritzau/