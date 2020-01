Det britiske parlamentsmedlem Layla Moran har indledt det nye år med at springe offentligt ud som panseksuel.

I samme omgang afslører Liberal Democrats-politikeren også, at hun nu er i et forhold med en kvinde.

»For omkring seks måneder siden indledte jeg et forhold til en kvinde, og det var ret overraskende, for jeg havde hidtil kun haft mandlige kærester,« fortæller hun i et interview med LGBT-mediet PinkNews.

En panseksuel person er tiltrukket af en anden person uagtet køn - hvor en biseksuel er tiltrukket af mere end ét køn.

Ifølge LGBT Foundation er Layla Moran den første parlamentspolitiker, der er åben omkring at være panseksuel.

Noget, hun får stor ros for:

'Tak, fordi du deler det med verden, Layla. Synlighed er afgørende for at skabe et mere fair og lige samfund,' lyder det i et Twitter-opslag, der fortsætter:

'Din beslutning om at springe ud vil inspirere mange og give dem mod.'

2020 is a new decade and a new path in my journey. Last year I fell in love with a wonderful woman. Something I’d never even considered before. Now I am just happy #Pansexual #OutAndProud pic.twitter.com/jdfz87Hdkx — Layla Moran

I interviewet med PinkNews fortæller Layla Moran, at hun har været bekymret for, hvad hendes kollegaer i det britiske parlament ville sige.

For ifølge hende er højborgen for lovgiverne 'et underligt bagvendt sted'.

På Twitter giver hun dog udtryk for, at hun generelt er håbefuld omkring 2020:

'2020 er starten på et nyt årti og en ny vej på min rejse. Sidste år forelskede jeg mig i en vidunderlig kvinde. Noget, jeg aldrig havde overvejet før. Nu er jeg lykkelig.'