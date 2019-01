Parlamentet i Storbritannien stemmer om syv ændringsforslag til brexitplan tirsdag aften.

Underhuset i det britiske parlament stemmer for en hensigtserklæring om, at briterne ikke kan forlade EU uden en skilsmisseaftale. 318 stemmer for, mens 310 stemmer imod.

De folkevalgte parlamentarikere stemmer tirsdag aften om syv ændringsforslag, der skal forsøge at forme køreplanen for briternes vej ud af det europæiske samarbejde.

Forslagne kommer i kølvandet på, at selv samme forsamling 15. januar stemte imod den brexitaftale, som premierminister Theresa May har forhandlet med EU.

Op til afstemningerne har det været stor spænding om, hvilke forslag, der kunne samle flertal.

/ritzau/Reuters