Samling kan blive afgørende for premierminister Boris Johnson, som står i sin hidtil dybeste politiske krise.

Efter to uger med ufrivillig pause samles det britiske parlament onsdag. Foreløbig er programmet ifølge Reuters helt åbent ved samlingen klokken 11.30 (klokken 12:30 dansk tid).

Men mødet kan blive afgørende for premierminister Boris Johnson, som ankom til London sent onsdag formiddag fra New York, hvor han har deltaget i FN's generalforsamling og klimatopmøde.

Parlamentsformand John Bercow var tirsdag hurtig til at indkalde mødet, efter at den britiske højesteret havde erklæret en fem uger lang suspendering af parlamentet for "ulovlig, ugyldig og uden virkning".

- Da suspenderingen af parlamentet blev annulleret, har den formelt set aldrig fundet sted, hed det.

Ved den hasteindkaldte samling onsdag er der indtil videre ikke andet på dagsordenen end en spontan spørgetime og udtalelser fra forskellige ministre på programmet.

Oppositionen har tilsyneladende ingen konkret plan for, hvordan det vil bruge den tid, som parlamentet nu har fået til at løse brexitkrisen.

- Samtidig har parlamentarikerne næppe ønsker om at give indtryk af, at de kaster dyrebar tid væk, efter at de har brugt så megen energi på at kritisere regeringen for at have taget så megen tid fra dem, skriver Politico.

En række oppositionsledere sagde efter højesteretskendelsen, at Boris Johnson bør gå af som premierminister, og de kan vælge at give ham et mistillidsvotum.

Den mulighed var der også sidst, parlamentet var samlet, men det skete ikke.

Regeringen kan også igen foreslå udskrivelse af valg.

Under alle omstændigheder står Johnson i sit politiske livs værste krise.

- Han vildledte dronningen, befolkningen og parlamentet, skriver The Guardian hen over forsiden onsdag.

The Daily Mirror har viet forsiden til fotos af premierministre, som har siddet meget kort tid i Downing Street og udmeldingen: "Der er en meget speciel plads til dig i historien, premierminister".

/ritzau/Reuters